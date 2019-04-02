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В Чернобыльской зоне локализовали масштабный пожар

Сегодня, 20:14

Возле пгт Полесское сгорели 30 отселенных полуразрушенных зданий и 20 гектаров травы

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua.
В Чернобыльской зоне локализовали масштабный пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/398/495/5ca3984959200.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/398/495/5ca3984959200.jpg Другие регионы Возле пгт Полесское сгорели 30 отселенных полуразрушенных зданий и 20 гектаров травы

Спасатели локализовали пожар площадью 20 га в Чернобыльской зоне. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 14.18 в ГСЧС поступила информация о том, что в Зоне отчуждения вблизи пгт Полесское на открытой территории произошло возгорание травяного настила на площади 10 га и около 25 отселенных полуразрушенных зданий.

По состоянию на 17.00 пожар 30 отселенных полуразрушенных зданий и травяного настила на площади 20 га был локализован.

К тушению привлечены 98 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 73 человека и 14 ед. техники (в том числе самолет Ан-32П и вертолет Ми-8).

Ранее мы писали, что в Черноморском порту произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, в 15:27 на спецлинию "101" поступил вызов о пожаре на территории МТП "Черноморск". Прибыв на место, спасатели установили, что горят брезентовые укрытия для грузовых вагонов. Пожар локализовали и полностью ликвидировали в течение 12 минут на площади 20 квадратных метров.

Напомним, лес в Чернобыльской зоне также горел в феврале. Тогда к тушению огня привлекались 18 человек и 3 единицы техники.

А 5 июня в Чернобыльской зоне загорелась сухая трава. В дальнейшим пожар распространился на лесной массив на площади около 10 га. Пожар на общей площади около 2 га был локализован вечером на следующий день. Спасатели заверяли, что причин для паники нет. Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивал, что ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне – контролируемая.

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Тег пожар, Чернобыль, чернобыльская зона

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