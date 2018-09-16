В Черновцах авто патрульной полиции насмерть сбило пешехода

В Черновцах в воскресенье, 16 сентября, автомобиль патрульной полиции на улице Русской насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

"Сообщение о наезде полицейского автомобиля на пешехода на улице Русской поступило в полицию около 2 часов ночи 16 сентября. Сразу по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа областного управления Нацполиции", – отмечено в сообщении.

На месте ДТП было установлено, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции. На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской.

"Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате полученных травм пешеход погиб на месте ДТП", – утверждают в полиции.

Напомним, что не так давно ДТП с участием полицейского произошло в Хмельницкой области. В результате аварии 18-летний байкер из Ровно, получил телесные повреждения в виде перелома голени, сотрясения головного мозга и ссадин затылочной области головы. "Водитель легковушки, испугавшись последствий, пытался покинуть место происшествия, но очевидцы происшествия, задержали его и вызвали полицию".

Ранее полицейские устроили ДТП в Киеве. По словам свидетеля ДТП, патрульный автомобиль двигался на высокой скорости с бульвара Шевченко, следуя на ограбление в Пушкинский парк, вылетел на перекресток и поперек ему с улицы Саксаганского ехал автомобиль Hyundai на зеленый сигнал светофора. Водители не сориентировались и произошло столкновение.

Как сообщалось, каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в ДТП по несколько раз.