В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.
Об этом сообщает Суспільне.
Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать.
По словам предпринимателя Виталия Лаврущака, они могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.
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Ранее в комментарии Суспільному заместитель мэра Черновцов Александр Паскар говорил, что в городе будут придерживаться всех требований карантина выходного дня.
Напомним, с 00:00 субботы, 14 ноября, вступило в действие решение Кабмина о введении карантина выходного дня, однако власти многих областных и районных центров Украины дали понять или прямо заявили, что не будут соблюдать постановление правительства.
Мы писали, что после того как в Украине до конца ноября объявили карантин выходного дня, представители бизнеса и эксперты рынка обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить это решение.
В Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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