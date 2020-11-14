В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.

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Об этом сообщает Суспільне.

Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать.

По словам предпринимателя Виталия Лаврущака, они могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.

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Ранее в комментарии Суспільному заместитель мэра Черновцов Александр Паскар говорил, что в городе будут придерживаться всех требований карантина выходного дня.

Напомним, с 00:00 субботы, 14 ноября, вступило в действие решение Кабмина о введении карантина выходного дня, однако власти многих областных и районных центров Украины дали понять или прямо заявили, что не будут соблюдать постановление правительства.

Мы писали, что после того как в Украине до конца ноября объявили карантин выходного дня, представители бизнеса и эксперты рынка обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить это решение.

В Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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