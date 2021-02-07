Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Черновцах в торговом центре произошел взрыв (фото)

7 февраля, 12:20

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Предварительно, в результате взрыва никто не пострадал

Сегодня в Черновцах произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан".

Реклама

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 7 февраля, в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из торговых центров Черновцов произошел взрыв", – говорится в сообщении.

Фото: УНН

Читайте также: В Днепропетровской области в детсаду прогремел взрыв: нарушителя задержали

Предварительно, в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого события.

В тренде
97% поражения легких матери: во Львове спасли младенца, родившегося с коронавирусом (видео)
Фото: УНН
Реклама

Следователи полиции решают вопрос внесения сведений о правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщали ранее в Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв. Инцидент произошел на одном из верхних этажей дома, расположенного в квартале Шартон.

Напомним, на Днепропетровщине в Камянском произошел взрыв в жилом доме – два человека пострадали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв торговый центр Черновцы пострадавшие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
Пожар в торговом центре в Николаевской области: появились подробности
Пожар в торговом центре в Николаевской области: появились подробностиДругие регионы
Пробка на 4 км, из сугробов вытащили 550 авто: из-за снега в двух областях перекрыли трассы (видео)
Пробка на 4 км, из сугробов вытащили 550 авто: из-за снега в двух областях перекрыли трассы (видео)Украина
Сказала, что ей плохо, и упала в обморок: в детсаду в Полтавской области умерла 19-летняя воспитательница
Сказала, что ей плохо, и упала в обморок: в детсаду в Полтавской области умерла 19-летняя воспитательницаДругие регионы
"Пока я жив – вы горем обеспечены": под Полтавой копы поймали беглого рецидивистаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять