А так можно было? Что известно о женщине, которая напала на мэра Черновцов

В четверг, 2 сентября, в Черновцах во время сессии горсовета напали на мэра Романа Кличука. Там к президиуму подбежала неадекватная женщина и попыталась ударить городского главу.
Что произошло?
На видео с места видно, что женщина разговаривает на повышенных тонах с городским головой и нецензурно выражается в его адрес, после чего попыталась ударить рукой и стопкой бумаг.
"Полицию сейчас я вызову, и психиатрическую бригаду для всех вас, для каждого из вас… Вы наверно наркоту употребляете? Скажите, чем вы закидываетесь граждане депутаты? А? Я вас спрашиваю?!", — заявила женщина, которая прорвалась к президиуму.
Позже в зал зашел полицейский, который увел женщину из помещения, а Кличук извинился перед коллегами и объявил перерыв на 10 минут.
Кто эта женщина и что ей грозит?
Городской глава заявил, что ему не знакома нападавшая. По его словам, у нее есть психические расстройства.
Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области проинформировала, что инцидент в горсовете Черновцов был зарегистрирован в едином учете заявлений и сообщений.
Правоохранители будут расследовать попытку нападение на мэра города.
"Насколько понятно, у нее были вопросы, которые, в свою очередь, были на рассмотрении в мэрии. После совершенного на женщину был составлен админпротокол по статье "Хулиганство". Также после совершенного женщину забрала бригада медиков, у которых она состоит на психиатрическом учете", – сообщила нам спикер полиции Черновицкой области Диана Козлова.
А так можно было?
В полиции сообщили, что женщина пришла в горсовет как местная жительница.
"Охране сказала, что идет с бумагами на сессию горсовета, ее пропустили", – сообщили нам в полиции.
То есть, она не штурмовала горсовет, ее туда пустили относительно спокойно
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