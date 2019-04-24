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В Днепре нашли тело девушки, которая месяц назад выпала из лодки: место указал экстрасенс

Сегодня, 16:07

Тело находилось в камышах, его не было видно с берега

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

Сегодня, 24 апреля, под Кременчугом нашли тело девушки, которую искали месяц после опрокидывания лодки в Днепре. Ее увидели местные жители вблизи села Каменные Потоки. Об этом "Полтавщине" сообщил начальник отдела информации и коммуникаций с общественностью центра обеспечения деятельности управления ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Виталий Шкаревский.

По его словам, тело девушки всплыло на поверхность в 1,5 км от места опрокидывания лодки. Его увидели граждане и вызвали специалистов. На место также доставили мать разыскиваемой. Она подтвердила, что это тело ее дочери.

Тем временем, как сообщает КременчукToday место, где находилось тело девушки, указал экстрасенс, которого специально пригласили по предложению волонтеров. Тело обнаружили недалеко от острова Шарай, в месте, которое называют Дурной Угол. Это более двух километров от точки, где перевернулась лодка. Это значительно ниже, чем произошла трагедия и также значительно ниже того места, где были найдены тела трех мужчин. Именно поэтому поисковые работы долгое время не давали результатов.

Сообщается также, что тело находилось в камышах, его не было видно с берега.

Как сообщалось, вечером 24 марта в районе Кременчуга Полтавской области на Днепре в результате опрокидывания лодки одна девушка спаслась, еще четыре человека пропали без вести. На момент происшествия в лодке находились две девушки и трое парней.


26 марта было найдено тело одного из четырех человек, которые перевернулись на лодке.

27 марта спасатели выловили из Днепра тело второго человека, который пропал в результате опрокидывания лодки на Днепре. В тот же день спасатели нашли третье тело из четырех пропавших на Днепре.

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Тег утопленник, трагедия, утонул, лодка, утонула, ГСЧС, утопленница

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