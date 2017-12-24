В Днепре произошел взрыв в многоэтажке: пострадала женщина-полицейский

Сегодня утром в Днепре, в котором не так давно уничтожили авто прокурора, на улице Данила Галицкого в многоэтажном доме произошел взрыв в квартире сотрудницы полиции. В результате инцидента женщина пострадала. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Событие произошло 24 декабря около 5:30 в квартире по ул. Данила Галицкого м. Днепр. В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры – сотрудница полиции. Женщину доставили в больницу", – сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что на данный момент на месте происшествия проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства взрыва.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", – добавили в полиции.

Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Сообщается, что утром женщина заходила в свою квартиру и взрывчатка, расположенная под ее дверью, сработала: женщина получила множественные осколочные ранения по всему телу.

Кроме того, по информации издания, в результате взрыва вылетели окна во всем подъезде и повредилось домашнее имущество в квартире пострадавшей. Самодельная взрывчатка была набита гвоздями и сработала на открытие двери.

Напомним, не так давно в Киеве прогремел взрыв: мужчине оторвало руку.