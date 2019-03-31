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В "добром центре" в Золотоноше пенсионеры общаются и бесплатно обедают

Сегодня, 02:45

Ежедневно сюда приходят одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью

В "добром центре" в Золотоноше пенсионеры общаются и бесплатно обедают Другие регионы Ежедневно сюда приходят одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью

Играют в настольные игры, общаются и еще и вкусно обедают в социальном центре в Золотоноше Черкасской области. Ежедневно сюда приходят одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью.
  
Пешком или на велосипеде – спешат пенсионеры в социальный центр в Золотоноше. Их здесь бесплатно кормят вкусными обедами. Пока ждут еду – играют в шахматы. Семидесятилетний Сергей – старожил центра, приходит сюда уже 10 лет. Он – вдовец, детей нет, и центр для него – второй дом.

"Приходим пораньше и досугом занимаемся. Здесь телевизор смотрим, музыку слушаем", – делится Сергей Твердохлеб, житель Золотоноши.

На кухне кипит работа. Главная здесь – повар Валентина Ботюк. Ее коллега Антонина посыпает свежеиспеченные пирожки сахарной пудрой. Кухарки хвастаются: посетители обожают, когда на десерт подают горячую выпечку.

Сегодня посетителей центра угощают супом с фрикадельками, молочной кашей. На десерт – чай ​​и пирожки с повидлом.

Еду гостям разносят сами повара. Всем нравится. 15 минут – и обеда нет.

Ежегодно более двух тысяч человек приходит сюда подлечиться, принять душ, пообедать. И так уже – четверть века. А оплачивают все – из местного бюджета. На 2019 выделено 7 млн. гривен на развитие центра.

"Основными клиентами нашего центра, конечно, являются пенсионеры, инвалиды и жители города с минимальным доходом, то есть это минимальный размер пенсии", – говорит директор центра Людмила Нелина.

В ближайшее время работники заведения будут кормить и тяжелобольных, которые не могут самостоятельно прийти в центр. Им будут возить обеды домой за символическую плату.

Ранее мы писали о том, что во Львове открыла двери балетная школа для взрослых. Всем ученицам – 50, старшей 65 лет. Большинство из них годами мечтали о балете, но никогда им не занимались.

А в  Киеве пенсионеры едва не подрались за просроченные продукты, которые магазин запросто выбросил в ближайший мусорный бак. 

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Тег видео, обед, пенсионеры, центр, инвалиды, досуг, золотоноша

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