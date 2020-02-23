В ДТП под Николаевом пострадали 10 человек: водители в реанимации

Одного из водителей зажало в конструкциях автомобиля

В Николаевской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика с цистерной. В результате пострадали восемь пассажиров маршрутки, оба водителя попали в реанимацию. Об этом сообщается на сайте спасателей и полиции в Николаевской области.

"22 февраля, около 18:30 на 115 км автодороги "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевском районе произошло столкновение грузового автомобиля DAF с цистерной с маршрутным микроавтобусом сообщением "Маловарваровка – Центральный рынок", что двигались во встречном направлении", – пишет пресс-служба полиции.

Сообщается, что в микроавтобусе в момент ДТП находились 12 пассажиров и водитель.

Спасатели указывают, что водителя автобуса зажало между конструкциями транспорта. Вследствие ДТП восемь пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева.

Сейчас водители обоих транспортных средств находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

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