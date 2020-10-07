В двух городах Украины простились с погибшими при крушении Ан-26 курсантами (фото, видео)

Люди не могли сдержать слез

В Николаеве сегодня, 7 октября, прошла церемония прощания с двумя погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами.

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Как сообщает "НикВести", возле мемориала героям-ольшанцам в центре города собрались родные и друзья погибших, а также неравнодушные местные жители. Люди не могли сдержать слез.

В честь курсантов Андрея Померанцева и Владимира Олабина прозвучал национальный гимн. Также присутствующие почтили память парней минутой молчания.

Фото: Вячеслав Тешнер

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Известно, что тела погибших после церемонии доставят к местам захоронения на Матвеевское кладбище.

В Мелитополе сегодня также простились с Евгением Скоробогатько и Александром Скочковым. На церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе пришли родные, друзья, одноклассники, учителя и местные жители.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 сентября, неподалеку города Чугуева Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

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Правоохранители сейчас рассматривают четыре версии крушения самолета: ошибка пилота, неисправность двигателя, неисправность бортового оборудования и даже теракт. Сайт "Сегодня" также публиковал имена 26 погибших в авиакатастрофе.

Также напомним, 6 октября церемония прощания с курсантами и офицерами прошла в Харькове.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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