В двух областях Украины выпал первый снег (фото)

В четверг, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях выпал снег. Люди начали делиться фотографиями явления.
Об этом сообщают в социальных сетях.
Черниговская область
"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", — написали на странице "Родная Семеновка" в Facebook.
Сейчас в городе +1 градус.
Сумская область
О зимней погоде сообщили и жители населенных пунктов Шостка и Конотоп. Температура воздуха сейчас в этих городах — 0 градусов.
Прогноз погоды на завтра
19 ноября в Украине будет идти мокрый снег и дождь. Кроме того, в стране буду ветрено.
Мокрый снег будет в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.
Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером. В Донецкой и Луганской областях осадков не будет. Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. Ночь будет холодной. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.
Читайте также
- Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.