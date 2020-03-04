В Эквадоре уличные музыканты сочинили песню о коронавирусе (видео)

Песня должна разрядить напряженность в обществе в связи с инфекцией

В Эквадоре, где в конце февраля был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, уличные музыканты сочинили песню об опасной инфекции. Таким образом артисты, видимо, борются с паникой, которая охватывает сограждан.

"Впервые я начал импровизировать у аптеки, где люди жаловались на повышение цен. А я им пел, что фармацевты просто пользуются ситуацией", – говорит исполнитель песни о коронавирусе Анхель Альварадо.

Эквадор стал 55-м государством, где обнаружили опасный вирус.

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"Несмотря на принятые меры, как и в других 54 странах, вирус попал к нам в страну", – заявила министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Себайос.

Ранее "Сегодня" сообщали, что коронавирус зафиксирован также в Мексике и Бразилии. По данным газеты Milenio, вирус в Мексику попал из Италии, которая стала главным европейским очагом эпидемии. Число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 79. В связи со стремительным распространением в Италии инфекции правительство приняло решение временно закрыть все образовательные учреждения.

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