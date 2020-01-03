В Геническе водитель не справился с управлением: машина рухнула в море

Шофер не сумел выбраться из салона и погиб

Фото: Типичный Херсон

В городе Геническ Херсонской области мужчина за рулем "Таврии" не справился с управлением – машина упала в море, а шофер погиб.

Как сообщает издание Геническ-сити, инцидент произошел на территории порта вечером 2 января.

Информацию о происшествии спасателям передал сотрудник причала, капитан судна Азово-Сивашского национального парка.

"Он сообщил, что его знакомый, также работавший в этот день на причале, изъявил желание съездить в магазин за сигаретами. После чего, сел за руль своего автомобиля "Таврия", сдавая назад, не справился с управлением и случайно съехал в воду пролива Тонкий", – говорится в сообщении.

Капитан кинулся в воду, пытаясь спасти своего товарища. Однако из-за низкой температуры воды, чуть сам не погиб. Мужчина едва выбрался на берег и позвонил спасателям.

В ходе проведения поисковых работ водолазной службой было обнаружено тело водителя. Автомобиль сразу найти не удалось, поэтому поисковые работы приостановили на ночь. Машину нашли утром 3 января и подняли на берег.

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