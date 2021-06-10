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В глазах блеснуло, и начало трясти – девочка-подросток рассказала, как в нее попала молния в доме

10 июня 2021 15:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мама сказала выключить телефон, и когда Анна взяла его в руки, ударила молния

В Житомирской области 15-летняя Анна Корнейчук, которую ударило молнией, рассказала о пережитом. Девочка получила электрический разряд, когда позвонила подружка и она потянулась за телефоном. Мобильный тогда стоял на зарядке.

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Об этом сообщает ТСН.

По словам Анны, когда началась гроза, родители с тремя детьми были в доме. Когда ее ударило током, в доме мгновенно выбило свет, на шум прибежали родители, потом вызвали медиков. Девочка потеряла сознание.

Сейчас она в стабильном состоянии и чувствует себя лучше.

"Позвонила подружка, она начала что-то говорить. Мама сказала: "Выключи телефон", и в тот момент все произошло. Было очень страшно, телефон отключился. В глазах блеснуло, и начало трясти, сердце начало болеть", - сказала пострадавшая девочка.

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На ее теле остались следы от молнии – на левой руке, которой держала телефон, на спине и грудине.

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"Характерный узор для поражения молнией, удар был нанесен в грудную клетку, и выход – на спине. Точка входа и выхода есть. Еще повезло, бывают и смертельные случаи", - отметил врач Александр Волощук.

Напомним, в Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку . Она вылезла туда вместе с друзьями.

Кроме того, в Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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