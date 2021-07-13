В Глобино отравились 16 работников мясокомбината: один – в реанимации

Изначально в больницу попали 14 человек, но вскоре девять из них отказались от госпитализации

В больнице с отравлением остаются пять человек. Коллаж "Сегодня"

В Полтавской области в городе Глобино 16 работников сортировочного цеха ООО "Глобинский мясокомбинат" отравились неизвестным веществом. На предприятии проводят расследование.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вскоре управление Гоструда организует комиссию, которая расследует этот случай. Пока предприятие работает в штатном режиме.

Пресс-секретарь управления Гоструда в Полтавской области Софья Истомина рассказала "Суспильному", что сначала от госпитализации отказались два человека, потом еще девять. Сейчас в больнице находятся пять работников мясокомбината, из них один в реанимации.

Напомним, во Львовской области после трапезы в ресторане отравились 17 человек, из них шестеро – дети.

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