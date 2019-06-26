В Черкасской области сожитель пенсионерки изнасиловал ее внучку

Бабушка в это время была на огороде

В Черкасской области 59-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку.

О вопиющем случае в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Инцидент произошел вчера, 25 июня. Как пишет Аброськин, двое детей приехали на летние каникулы к бабушке в деревню. Около полудня женщина, работавшая на огороде, услышала крик малолетнего мальчика, который не мог зайти в дом, потому что дверь была закрыта изнутри. В доме находилась его 10-летняя сестра, а также 59-летний сожитель бабушки. По требованию женщины он открыл дверь. В одной из комнат находилась заплаканная девочка.

"По словам малолетней девочки, после того, как она осталась в доме с сожителем бабушки, последний завел ее в спальню, снял с нее одежду и завалил на кровать. Девочка просила подонка не касаться ее, но последний остановился только после того, как услышал крик ее маленького брата. Подонок находится в полиции, местная прокуратура находится в раздумьях, задерживать его или нет", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Волыни задержан мужчина. изнасиловавший 11-летнюю дочь своей сожительницы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

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