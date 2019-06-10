В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Херсонской области
Подтоплений жилых домов нет
После ливней, которые обрушились на село Новая Маячка Херсонской области на прошлой неделе, до сих пор подтоплены 50 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 10 июня подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 50 приусадебных участков", – указали в ведомстве.
В течение суток откачано 2 тыс. 100 куб. м воды, а всего с начала работ – 12 тыс. 600 куб. м.
"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает", – добавили спасатели.
Как мы писали ранее,на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.
Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.
Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.
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