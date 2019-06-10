Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Херсонской области

10 июня, 09:05

Подтоплений жилых домов нет

Фото ГСЧС
Фото ГСЧС.

После ливней, которые обрушились на село Новая Маячка Херсонской области на прошлой неделе, до сих пор подтоплены 50 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 10 июня подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 50 приусадебных участков", – указали в ведомстве.

В течение суток откачано 2 тыс. 100 куб. м воды, а всего с начала работ – 12 тыс. 600 куб. м.

"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает", – добавили спасатели.

Как мы писали ранее,на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.

Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.          


 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дождь, подтопление, непогода, ливень

Вы сейчас просматриваете новость " В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Херсонской области". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области сильные ливни привели к подтоплениям

7 июня, 18:23

Дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей

Потоп на Прикарпатье: Рада просила Кабмин выделить деньги на ликвидацию последствий

7 июня, 17:43

Кубив заверил, что правительство направило достаточно людей и техники на борьбу с паводком

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Стало известно, кто завладел арестованным имуществом Януковича

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Поезд «Укрзализныци» стал причиной насмешек

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

8 июня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь