В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Херсонской области

Подтоплений жилых домов нет

Фото ГСЧС.

После ливней, которые обрушились на село Новая Маячка Херсонской области на прошлой неделе, до сих пор подтоплены 50 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 10 июня подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 50 приусадебных участков", – указали в ведомстве.

В течение суток откачано 2 тыс. 100 куб. м воды, а всего с начала работ – 12 тыс. 600 куб. м.

"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает", – добавили спасатели.

Как мы писали ранее,на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.

Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.





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