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В ГСЧС украинцев предупредили о новой угрозе

24 июня, 23:23

Елена Вус Елена Вус

Пожарная опасность будет наблюдаться 25-27 июня

Пока на западе Украины ликвидируют последствия мощного удара стихии, в ГСЧС предупреждают о пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Напомним, что 4 апреля в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнули масштабные пожары, которые быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и электростанции, а также к могильнику радиоактивных отходов.

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Позднее, 14 апреля, пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

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В результате ЧП выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

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пожар восток ГСЧС сумская область Запорожская область Укргидрометцентр пожароопасность

Источник: Сегодня

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