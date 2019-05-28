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В Херсоне дебошир ударил патрульного ногой в голову

28 мая, 03:13

Патрульные прибыли задержать злоумышленника

Фото: Facebook

В центре Херсона в понедельник, 27 мая, мужчина бросался на прохожих с ножом, а по прибытии патрульной полиции дебошир начал угрожать инспекторам, сообщает Херсон Типичный.

Во время задержания херсонец попытался скрыться от правоохранительных органов, а также во время побега нанес удар одному из сотрудников полиции, когда тот упал.

"К нам поступил вызов, что в городе ходит человек с ножом. На данный момент его задержали. Как Вы видите, мужчина создавал сопротивление. Сейчас его отправили в отделение полиции и составляют соответствующие материалы" – сообщили в пресс- службе патрульной полиции города.

Ранее мы сообщали, что двух людей задержали за нападение на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения. Выяснилось, что полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2121, водитель которого был пьян и нарушал правила дорожного движения. Полицейский потребовал предоставить документы для проверки, но водитель начал хватать его за одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.


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Тег нападение, Херсон, мужчина, полицейский

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