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В Херсоне директор больницы попался на крупной взятке

28 мая, 14:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Чиновник вымогал крупную взятку, но его разоблачили правоохранители – что грозит мужчине, рассказали в полиции

В Херсоне директора центра первичной медико-санитарной помощи задержали на взятке в 100 тысяч гривен, которые он требовал и получил от предпринимателя за передачу в пользование помещения, находящегося на балансе медучреждения.

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Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его задержали после получения всей суммы. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Чиновник вымогал крупную взятку. Фото: ГУНП

Чиновник вымогал крупную взятку. Фото: ГУНП

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Нацполиции в Херсонской области, при оперативном сопровождении Херсонского управления стратегических расследований ДСР Нацполиции Украины", – говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержаному о подозрении. Фото: ГУНП

Сейчас решается вопрос об объявлении задержаному о подозрении. Фото: ГУНП

Ранее мы сообщали, что руководители парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" в Киеве попались на взятках.

Также напомним, в Одессе чиновник горсовета погорел на взятке.

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