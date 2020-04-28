В Херсоне двух женщин наказали за распространение слухов о коронавирусе

Женщины сеяли панику об отсутствии лекарств, защиты для медиков и аппаратов ИВЛ

В Херсоне городской суд оштрафовал двух жительниц города за распространение слухов о коронавирусе, которые могли вызвать панику среди горожан.

Как сообщили в пресс-службе суда, одна из женщин разместила в своем Facebook сообщение о том, якобы Департамент здравоохранения проводит бесплатное обследование и выдачу тестов и медицинских масок.

В судебном заседании женщина объяснила, что эту информацию она обнаружила в одной из групп Viber, но ее правдивость проверять не стала.

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Другая жительница Херсона разместила в своем Facebook неправдивую информацию об отсутствии в больницах города аппаратов ИВЛ, лекарств и защиты для медиков.

Женщин обвинили в правонарушении, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях и предполагает штрафы от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумом доходов граждан. Суд своим постановлением решил оштрафовать одну из женщин на 170 гривен, а другую – на 255.

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Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 9410 человек. Вирус уже унес жизни 239 украинцев.

Кроме того, на днях эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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