Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

В Херсоне госпитализировали прибывшего из Китая больного: что с мужчиной

30 января, 10:37

Мужчина обратился к врачам с простудой

/ Фото: Pixabay

В Херсоне мужчина, который недавно прилетел из Китая, где бушует смертельный коронавирус, попал в больницу. То, что мужчина подхватил болезнь, пока что не подтвердилось, сообщает "Укринформ".

Директор областной инфекционной больницы Владимир Митковский рассказал, что мужчина обратился к ним с простудой. Медиков насторожило только то, что недавно он прилетел из Пекина.

"Нет никаких подозрений, приехал херсонец, который был в Китае, в Пекине. Два дня назад мужчина заболел. Его госпитализировали", - рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Виктор Короленко.

Реклама

На данный момент диагноз коронавирус 2019-nCOV у херсонца не подтвердили, да и признаков этой болезни у него нет.

В тренде
Россия скрывает правду о ситуации в Крыму: в США сделали четкое заявление
Крым. Фото: twitter.com/usosce

"Больной получает противовоспалительную терапию, самочувствие нормальное у больного. На коронавирус не похоже совсем", – добавил директор областной больницы.

Ранее, украинка Екатерина Ли, которая уже шесть лет живет с семьей в Чженчжоу, в комментарии "Сегодня" рассказала, что в Китае точно знают виновника коронавируса.

Подробнее об этом читайте в материале "Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусе"на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай Херсон мужчина госпитализация коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветер
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветерУкраина
Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнение
Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнениеДругие регионы
В Виннице изверг изнасиловал шестилетнюю девочку: малышка в больнице
В Виннице изверг изнасиловал шестилетнюю девочку: малышка в больницеДругие регионы
Скандал в Кременчуге: доктор показывал детям свои половые органы
Скандал в Кременчуге: доктор показывал детям свои половые органыДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...