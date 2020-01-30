В Херсоне госпитализировали прибывшего из Китая больного: что с мужчиной

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В Херсоне мужчина, который недавно прилетел из Китая, где бушует смертельный коронавирус, попал в больницу. То, что мужчина подхватил болезнь, пока что не подтвердилось, сообщает "Укринформ".

Директор областной инфекционной больницы Владимир Митковский рассказал, что мужчина обратился к ним с простудой. Медиков насторожило только то, что недавно он прилетел из Пекина.

"Нет никаких подозрений, приехал херсонец, который был в Китае, в Пекине. Два дня назад мужчина заболел. Его госпитализировали", - рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Виктор Короленко.

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На данный момент диагноз коронавирус 2019-nCOV у херсонца не подтвердили, да и признаков этой болезни у него нет.

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"Больной получает противовоспалительную терапию, самочувствие нормальное у больного. На коронавирус не похоже совсем", – добавил директор областной больницы.

Ранее, украинка Екатерина Ли, которая уже шесть лет живет с семьей в Чженчжоу, в комментарии "Сегодня" рассказала, что в Китае точно знают виновника коронавируса.

Подробнее об этом читайте в материале "Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусе"на нашем сайте.

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