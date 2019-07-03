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В Херсоне хоронят военного медика Ирину Шевченко

3 июля, 14:59

Женщина погибла из-за обстрела боевиками санитарного автомобиля на Донбассе


В Херсоне сегодня хоронят военного медика Ирину Шевченко, которая погибла в понедельник в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля у Водяного на Донбассе.

В 8 утра на въезде в Херсон машину с телом Ирины встречали больше сотни горожан. Женщина до войны работала на рынке, но в ее начале стала волонтером и прошла несколько медицинских курсов. В зону боевых действий женщина поехала четыре года назад.

"Очень часто спрашивали, что ее туда тянет, потому что там очень тяжело и опасно. Она говорит, "мне очень жаль молодых ребят, и я должна их охранять. И она не щадила своих сил, помогала ребятам", – рассказала о погибшей жительницей Херсона Ольга Кирий.

Напомним, 1 июля на Донбассе боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. Жертвами вражеского обстрела стали двое военнослужащих Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.


Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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Тег Донбасс, Херсон, похороны, боевики, обстрел, медик

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