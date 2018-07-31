В Херсоне иностранец ограбил четырехлетнюю девочку

Мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы

В Херсоне гражданин Азербайджана ограбил четырехлетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Преступление произошло у подъезда в Суворовском районе. К 4-летней девочки подошел неизвестный мужчина, взял за руку и завел в кусты. Там он снял с нее золотые серьги, после чего скрылся. В течение суток работники Херсонского отдела полиции задержали подозреваемого, которым оказался гражданин Азербайджана", – говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, на данный момент мужчина находится под домашним арестом за имущественные преступления. Несмотря на это, кроме девочки, за это время он успел ограбить еще одного мужчину: у него преступник отобрал мобильный телефон.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от 4 до 6 лет", – добавили в полиции.

Не так давно в Житомирской области на семью местного фермера напали грабители. Неизвестные связали членов семьи предпринимателя и применили пытки.

А на железнодорожном вокзале в Днепре мужчину, у которого случился эпилептический приступ, цинично ограбил прохожий.