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В Херсоне из-за ливней объявили чрезвычайную ситуацию: что произошло

8 июля 2021 18:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Долгие дожди привели к поломке коллектора – на место вызывают профильных специалистов

Часть города рискует остаться без воды. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

Часть города рискует остаться без воды. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

В Херсоне из-за сильных ливней городской коллектор вышел из строя. 75 тысяч местных жителей рискуют остаться без воды и канализации.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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На место вызвали профильных специалистов. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

На место вызвали профильных специалистов. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

Ремонтники не могут найти место поломки, потому что мешают погодные условия и глубина заложения труб на аварийном участке.

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Труба находится на глубине 8 метров, а аварийный участок – 37 метров. Длина коллектора – 1080 метров.

Ремонтники не могут найти место поломки. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

Ремонтники не могут найти место поломки. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

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Городские чиновники созвали штаб и признали аварию на коллекторе – чрезвычайной ситуацией. Сейчас на место вызывают профильных специалистов.

Напомним, ранее в Ровенской области лесоводы просили объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба из-за непогоды. Так лесхозам будет проще ликвидировать последствия бури.

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25 июня в Ровно за час на улицах оказались поваленные деревья и электроопоры, некоторые улицы были заблокированы. В лесах за несколько часов стихия нанесла ущерб почти на 100 млн гривен.

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