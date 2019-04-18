В Херсоне мужчина грабил магазины с игрушечным пистолетом

Разбойник с игрушечным пистолетом ограбил четыре магазина

В Херсоне мужчина, "вооруженный" игрушечным пистолетом, совершал разбойные нападения на магазины города. По данным стражей порядка, за несколько месяцев было совершено четыре подобных нападения, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"За последние месяцы в разных районах Херсона произошло четыре разбойных нападения на одну сеть магазинов. Преступления совершались по одинаковой схеме. В помещение врывался неизвестный в маске и камуфляжной куртке, направлял на кассира (игрушечный пистолет), после чего забирал деньги", – говорится в сообщении.







По предварительным данным, "добычей" грабителя стало более 15 тысяч гривен. Последнее нападение произошло в Днепровском районе города, но кассир дала отпор злоумышленнику – он сбежал, а девушка сразу же позвонила в полицию.

После просмотра видео с камер наблюдения выяснилось, что во время всех нападений мужчина носил с собой большой пакет, с которым он заходил в магазины.

"Примерно через полчаса отработки улиц Мира и Черноморской оперативники задержали подозреваемого. В его пакете обнаружили сменную одежду, маску, перчатки и игрушечный пистолет", – добавили копы.

25-летний мужчина ранее уже был судим за нанесение телесных повреждений. Сейчас он задержан, открыто уголовное производство по статье "разбой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской областиграбители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.

Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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