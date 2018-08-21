В Херсоне мужчина ранил ножом знакомого, который приставал к его девушке

В Херсоне мужчина с ножом напал на знакомого, который приставал к его девушке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел сегодня ночью около 3:00. Как выяснили полицейские, компания, в которой были мужчины, употребляла на улице алкоголь. Один из присутствующих начал проявлять знаки внимания к девушке злоумышленника и касаться ее, что и привело к инциденту. Пострадавший получил колото-резаные раны грудной клетки. Его состояние здоровья медики оценивают как тяжелое.

"Открытое уголовное производство по ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление" и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство"", – добавили в полиции.

Напомним, 17 августа в Новой Каховке Херсонской области нетрезвый мужчина с ножом бросался на прохожих и ранил знакомого.

Не так давно в Николаеве возле городского рынка агрессивный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом угрожал прохожим.