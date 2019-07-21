В Херсоне на участок заявилась группа псевдонаблюдателей
Они заняли выжидательную позицию на улице
В Херсоне на избирательный участок №650644 сегодня вместе с избирателем зашла группа неизвестных лиц.
Как сообщает Опора, избиратель сказал, что это наблюдатели, но они не смогли предъявить удостоверения членам комиссии.
"С избирателем пришло 5-6 человек без удостоверений. Он сказал, что это наблюдатели. По просьбе председателя предоставить удостоверение они никак не отреагировали. Несколько минут пронаблюдали и ушли", – прокомментировала секретарь УИК.
Наблюдатель Опоры, впрочем, зафиксировал всю подозрительную компанию под стенами участка.
Как сообщалось, в Николаеве полиция проверяет группу молодых людей, которая находилась возле УИК. При этом один из мужчин был с оружием.
Также мы сообщали, что в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей.
Ранее в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.
Кроме того в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.
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