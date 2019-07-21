В Херсоне на участок заявилась группа псевдонаблюдателей

Они заняли выжидательную позицию на улице

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Херсоне на избирательный участок №650644 сегодня вместе с избирателем зашла группа неизвестных лиц.

Как сообщает Опора, избиратель сказал, что это наблюдатели, но они не смогли предъявить удостоверения членам комиссии.

"С избирателем пришло 5-6 человек без удостоверений. Он сказал, что это наблюдатели. По просьбе председателя предоставить удостоверение они никак не отреагировали. Несколько минут пронаблюдали и ушли", – прокомментировала секретарь УИК.

Группа "наблюдателей"

Наблюдатель Опоры, впрочем, зафиксировал всю подозрительную компанию под стенами участка.

Как сообщалось, в Николаеве полиция проверяет группу молодых людей, которая находилась возле УИК. При этом один из мужчин был с оружием.

Также мы сообщали, что в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей.

Ранее в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.

Кроме того в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Херсоне на участок заявилась группа псевдонаблюдателей". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"