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В Херсоне на участок заявилась группа псевдонаблюдателей

21 июля, 13:54

Они заняли выжидательную позицию на улице

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Херсоне на избирательный участок №650644 сегодня вместе с избирателем зашла группа неизвестных лиц.

Как сообщает Опора, избиратель сказал, что это наблюдатели, но они не смогли предъявить удостоверения членам комиссии.

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"С избирателем пришло 5-6 человек без удостоверений. Он сказал, что это наблюдатели. По просьбе председателя предоставить удостоверение они никак не отреагировали. Несколько минут пронаблюдали и ушли", – прокомментировала секретарь УИК.

Группа "наблюдателей"
Группа "наблюдателей"

Наблюдатель Опоры, впрочем, зафиксировал всю подозрительную компанию под стенами участка.

Как сообщалось, в Николаеве полиция проверяет группу молодых людей, которая находилась возле УИК. При этом один из мужчин был с оружием.

Также мы сообщали, что в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей.

Ранее в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.

Кроме того в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.


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Тег выборы, Херсон, наблюдатели, титушки

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