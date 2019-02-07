В Херсоне на взятке погорел главный инспектор таможни

Чиновника задержали во время получения последней части взятки

Фото: СБУ.

В Херсоне на взятке погорел главный инспектор таможни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf1/9b8/5c5bf19b8e070.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf1/9b8/5c5bf19b8e070.jpg 2019-02-07T11:03:00+02:00 Другие регионы Чиновника задержали во время получения последней части взятки

В Херсоне сотрудники СБУ разоблачили и задержали на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Херсон-центральный" таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.







Как выяснилось, мужчина вымогал 2 тысячи долларов США от украинца. За эти деньги чиновник обещал не создавать ему искусственных препятствий в переправке валюты в особо крупных размерах на территорию оккупированного Крыма. Инспектора задержали в Херсоне во время получения последней части взятки – 500 долларов.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся обыски по месту жительства и работы", – рассказали в СБУ.

Кроме того, в рамках досудебного расследования будет дана правовая квалификация действий одного из руководителей таможенного поста ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе, который, по данным следствия, способствовал задержанному в реализации преступных планов.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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