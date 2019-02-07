Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Херсоне на взятке погорел главный инспектор таможни

Сегодня, 11:03

Чиновника задержали во время получения последней части взятки

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Херсоне на взятке погорел главный инспектор таможни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf1/9b8/5c5bf19b8e070.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf1/9b8/5c5bf19b8e070.jpg Другие регионы Чиновника задержали во время получения последней части взятки

В Херсоне сотрудники СБУ разоблачили и задержали на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Херсон-центральный" таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина вымогал 2 тысячи долларов США от украинца. За эти деньги чиновник обещал не создавать ему искусственных препятствий в переправке валюты в особо крупных размерах на территорию оккупированного Крыма. Инспектора задержали в Херсоне во время получения последней части взятки – 500 долларов.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся обыски по месту жительства и работы", – рассказали в СБУ.

Кроме того, в рамках досудебного расследования будет дана правовая квалификация действий одного из руководителей таможенного поста ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе, который, по данным следствия, способствовал задержанному в реализации преступных планов.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, СБУ, инспектор, Херсон, задержание, таможенник

Вы сейчас просматриваете новость " В Херсоне на взятке погорел главный инспектор таможни". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевской области чиновник Госгеокадастра требовал взятку в 10 тысяч долларов

Сегодня, 02:41

Чиновника задержали на горячем

В Одесской области на взятках погорел руководитель подразделения таможни

Вчера, 13:11

Чиновник наладил схему получения взяток за оформление авто иностранной регистрации

Во Львовской области задержали "рыбных" взяточников

Вчера, 11:33

Чиновники областного управления рыбного хозяйства требовали 28 тысяч гривен

В Одесской области на систематических взятках погорел руководитель налоговой инспекции

Вчера, 09:31

Чиновник собирал «дань» с представителей коммерческих структур

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной