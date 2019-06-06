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В Херсоне на взятке погорели чиновники национального природного парка

6 июня, 09:50

Мужчины продали "абонемент" на вылов рыбы в водоемах парка

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали за получение взятки должностных лиц Национального природного парка "Нижнеднепровский". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, руководители двух научно-исследовательских природоохранных отделений заповедника требовали 25 тысяч гривен от местного предпринимателя. За эту сумму они обещали мужчине ежемесячный "абонемент" на вылов рыбы в водоемах парка. Правоохранители задержали посредника чиновников в Херсоне при получении части взятки в размере 15 с половиной тысяч гривен.

"В рамках открытого уголовного производства обоим чиновникам объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, посреднику – по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, чиновники, парк, Херсонская область

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