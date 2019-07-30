/ Фото: Нацполиция

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD 2019-07-30T15:26:35+03:00 Другие регионы Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит местному жителю

В Херсоне в отделение полиции сообщили о поджоге автомобиля Mercedes. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

Инцидент произошел около 10:53 на Бериславском шоссе. На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции и работники спасательной службы. Никто из граждан не пострадал.

Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит местному жителю.

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Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Напомним, недавно в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества .

Кроме этого, в столице неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.

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