Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,08

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль

Сегодня, 15:26

Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит местному жителю

/ Фото: Нацполиция

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD Другие регионы Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит местному жителю

В Херсоне в отделение полиции сообщили о поджоге автомобиля Mercedes. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

Инцидент произошел около 10:53 на Бериславском шоссе. На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции и работники спасательной службы. Никто из граждан не пострадал.

Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит местному жителю.

Реклама

В тренде
"Реальный сценарий": что будет с экономикой, если курс доллара вернется к 30 гривням

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Напомним, недавно в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества .

Кроме этого, в столице неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Херсон поджег автомобиль

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видео
Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видеоДругие регионы
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находку
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находкуДругие регионы
В Кировоградской области все село пришло на похороны жестоко убитой 16-летней девушки
В Кировоградской области все село пришло на похороны жестоко убитой 16-летней девушкиДругие регионы
В Полтавской области перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавший
В Полтавской области перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшийДругие регионы