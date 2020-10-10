В Херсоне неизвестные стреляли в мужчину

Вчера вечером, 9 октября, в Херсоне на набережной парка "Славы" стреляли в 35-летнего мужчину.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Сотрудники полиции установили, что пострадавший – 35-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что он получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия.
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"По факту в 23:10 на территории Херсона и прилегающих районов была введена в действие полицейская операция "Сирена", – говорится в сообщении.
Так, на набережной парка "Славы" обнаружили человека в окровавленной одежде. Свидетель сообщил в полицию о предполагаемом стрелявшем, который передвигался на иномарке с регистрационными номерами одной из европейских стран.
Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастного к покушению в убийстве.
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