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В Херсоне неизвестные стреляли в мужчину

10 октября, 17:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадавший – 35-летний житель областного центра

Вчера вечером, 9 октября, в Херсоне на набережной парка "Славы" стреляли в 35-летнего мужчину.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Сотрудники полиции установили, что пострадавший – 35-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что он получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия.

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"По факту в 23:10 на территории Херсона и прилегающих районов была введена в действие полицейская операция "Сирена", – говорится в сообщении.

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Так, на набережной парка "Славы" обнаружили человека в окровавленной одежде. Свидетель сообщил в полицию о предполагаемом стрелявшем, который передвигался на иномарке с регистрационными номерами одной из европейских стран.

Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастного к покушению в убийстве.

Ранее мы писали о том, что произошла стрельба в Харькове – мужчина стрелял в предпринимателя в центре города.

А в Киевской области женщина из-за проблем с коммуналкой напала на полицейского.

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Видео: Нацполиция

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Херсон полиция стрельба

Источник: Сегодня

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