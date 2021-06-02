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В Херсоне ночью сожгли девять авто – фото

2 июня, 11:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Автомобили стояли близко друг к другу, поэтому огонь быстро распространился на все транспортные средства

В Херсоне ночью 2 июня дотла сгорели девять автомобилей. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

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Об этом сообщает "Обозреватель".

Инцидент произошел около трех часов ночи. Все авто были припаркованы рядом на одной площадке, так что огонь быстро распространился между ними.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП. / Фото: Обозреватель

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На место вызвали спасателей, они тушили огонь два часа. В результате пожара никто не пострадал, но огонь уничтожил все транспортные средства.

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Напомним, ранее полиция сообщила о подозрении поджигателю автомобиля известного журналиста.

Кроме того, в Одессе сожгли иномарку экс-прокурора.

Также смотрите подробности ДТП в Херсонской области:

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