В Херсоне обыскивают судно, поставлявшее топливо для Черноморского флота РФ

В июне 2015 года это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо в оккупированный Севастополь

Фото: fleetphoto.ru

В Херсоне проводятся обыски на судне "Мария", которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма на своей странице в Facebook.

"10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 июля СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

После проведения следственных действий на борту судна было установлено, что конкретные члены экипажа не нарушали норм Морского права и законы Украины, соответственно основания для их удерживания не было. В итоге экипаж задержанного Украиной танкера отправился домой.





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