В Херсоне от ботулизма умер мужчина, его жена попала в реанимацию

Сегодня, 14:52

Супруги накануне ели копченую рыбу домашнего приготовления

Фото: proprazdniki.com
Фото: proprazdniki.com

В Херсоне от ботулизма умер мужчина, его жена попала в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В больницу супруги попали вечером 10 сентября. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии и умер в течение часа после госпитализации. Его жена сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии".

Как отметили в Минздраве, вероятной причиной ботулизма стала копченая рыба домашнего приготовления. Ее супруги употребляли накануне.

А в Глухове Сумской области два человека попали в реанимацию после того, как поели вяленой рыбы, приобретенной в одном из магазинов города.

Не так давно в Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер 42-летний горожанин, которого вместе с женой госпитализировали во вторник с диагнозом "ботулизм". Предположительно причиной заболевания стал вяленый лещ. Правоохранители уже начали расследование по факту смерти мужчины.

Кроме того, в Запорожской области было зарегистрировано два новых случая ботулизма, один из которых закончился летальным исходом
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Источник:

УНИАН

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