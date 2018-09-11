В Херсоне от ботулизма умер мужчина, его жена попала в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В больницу супруги попали вечером 10 сентября. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии и умер в течение часа после госпитализации. Его жена сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии".

Как отметили в Минздраве, вероятной причиной ботулизма стала копченая рыба домашнего приготовления. Ее супруги употребляли накануне.

А в Глухове Сумской области два человека попали в реанимацию после того, как поели вяленой рыбы, приобретенной в одном из магазинов города.

Не так давно в Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер 42-летний горожанин, которого вместе с женой госпитализировали во вторник с диагнозом "ботулизм". Предположительно причиной заболевания стал вяленый лещ. Правоохранители уже начали расследование по факту смерти мужчины.

Кроме того, в Запорожской области было зарегистрировано два новых случая ботулизма, один из которых закончился летальным исходом