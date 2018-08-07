В Херсоне открыли центр админуслуг, для жителей оккупированного Крыма

Вчера, 23:53

До сих пор жители аннексированного полуострова тратили на оформление документов дни и даже недели


В Херсоне открыли центр оказания админуслуг, где, кроме жителей области, будут обслуживать и украинцев из оккупированного Крыма. До сих пор жители аннексированного полуострова тратили на оформление документов дни и даже недели. В этом центре вместо живых очередей – электронные, и посетители ждут всего по несколько минут.

"Удобное пространство, где можно получить все необходимые услуги, быстро, прийти за документом и получить его в течение 2-3 минут", – сказал Константин Хутковский, руководитель управления юстиции в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе открыли новый Центр предоставления админуслуг и сервисный центр МВД. Теперь 300 административных услуг можно будет получить в одном окне.

Стоил проект нового центра около 5 с половиной миллионов гривен. Разрабатывали его совместно местные власти, агентство США по международному развитию, Министерство внутренних дел и компания Метинвест.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе при поддержке Метинвеста открыт новый сервисный центр.
Крым, Херсон, единое окно, центр админуслуг
Источник:

"Сегодня"

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