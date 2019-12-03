В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с работы: появилось видео

Фото: The Sumy Post

В Херсоне сотрудники военкомата насильно увезли парня прямо из отделения "Новой почты", в котором он работает. Видео инцидента появилось в сети.

Сначала мужчины в камуфляжной форме пытались уговорить мужчину поехать с ними. Потом они буквально силой забрали парня с места работы, затолкнули в машину и увезли. Все это происходило, несмотря на то что парень сопротивлялся, кричал и просил вызвать полицию.

Как рассказал Херсон Daily и.о. заместителя начальника Новотроицкого отделения полиции Евгений Басов, чтобы вручить повестку работнику филиала "Новой почты", туда приехал военный комиссар района майор Егор Ларченко, его заместитель майор Виктор Осипенко и капитан Александр Кудрявцев с водителем и в сопровождении сотрудника сектора реагирования патрульной полиции.

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"Этот работник несколько раз получал отсрочки от призыва – то в связи с обучением в вузе, то по случаю рождения ребенка. Теперь ему исполняется 26 лет, поэтому это последний раз, когда его могут взять на срочную службу", – отметил Басов.

По словам полицейского, парень не отказался разговаривать, но попросил подождать, пока он вызовет начальника и тот закроет филиал – ведь отвечает за его имущество. Но офицеры ничего и слышать не хотели: стали хватать его за руки и за шиворот и вытащили на улицу.

"На призывы патрульного прекратить нарушение общественного порядка "организаторы призыва" не реагировали, поэтому ему пришлось вызвать следственно-оперативную группу. Прибыл и работник военной службы правопорядка Владимир Грицун – ему я лично позвонил", – добавил Басов.

Сейчас призывник прошел судебно-медицинскую экспертизу, и эксперт дал заключение о наличии у него легких телесных повреждений. Из-за инцидента в полиции уже начали уголовное производство. В областном военном комиссариате ситуацию пока не комментируют.

Как сообщалось, в Херсоне на проходной местного завода сотрудники военкомата устроили облаву на призывников.

Кроме того, не так давно в Харькове военные комиссары пытались забрать в военкомат молодого парня просто с улицы.

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