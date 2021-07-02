В Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. Подробности трагедии (видео)

Погибшему парню недавно исполнилось 17 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсоне нетрезвый патрульный сбил пешехода на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Прохожие вызвали скорую помощь. Три часа медики пытались реанимировать парня, но от травм 17-летний Дмитрий Проц умер.

Реклама

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Что известно о погибшем

17-летний Дмитрий в тот день гулял по городу со своей девушкой Никой, затем ее забрали на машине родителе, а он пошел домой.

Они встречались два года, вместе поступили в политехнический колледж, мечтали стать программистами и пожениться. Эти мечты разрушила страшная авария. Ника последней видела Дмитрия – буквально за мгновение до его смерти.

Как все произошло

Реклама

Автомобиль BMW на большой скорости сбил Дмитрия на "зебре", когда он переходил дорогу. Все произошло на глазах у прохожих. Они же и вызвали скорую.

Автомобиль остановился. Очевидцы говорят, из него вышли трое мужчин. По словам свидетелей, все они были нетрезвые. И говорят, сначала исчезли номерные знаки с машины, а потом исчез и сам автомобиль. Впрочем, правоохранители установили: за рулем был полицейский.

"После инцидента полицейский скрылся с места ДТП. Пострадавшего каретой скорой доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм", – сказала пресс-секретарь государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

Читайте также: Отлетели на несколько метров: в Киеве легковушка сбила женщину с коляской

Что известно о совершившем ДТП

Автомобиль, на котором сбили подростка, принадлежит командиру роты патрульной полиции.

"Это произошло во внеслужебное время и этот полицейский сейчас не на связи, ведутся поисковые мероприятия. Я не владею информацией, где находится сейчас этот полицейский. Проходит служебная проверка, он и его руководитель отстранены", – сообщил руководитель управления патрульной полиции в Херсонской области Константин Дронгаль.

Мать Дмитрия до сих пор не может поверить, что сына нет. Вспоминает, что в тот вечер звонила ему, но он не ответил, трубку взяла полицейская.

Реклама

Дмитрий умер через три часа в реанимации больницы.

Государственное бюро расследований объявило подозрение патрульному. Установлено, что он был пьян, когда совершил наезд. Если вину водителя докажут в суде, его ждет до 10 лет за решеткой.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области авто сбило ребенка.

Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности