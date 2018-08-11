В Херсоне перехватили российское судно из санкционного списка СНБО

В Херсонском порту обнаружили судно под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО.

Об этом сообщил постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook.

"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, есть в санкционном списке СНБО", – написал он.

Судно зашло в Херсонский морской торговый порт 10 августа.

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"Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро", – добавил Борис Бабин.