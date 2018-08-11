В Херсоне перехватили российское судно из санкционного списка СНБО

Сегодня, 02:21

Судно зашло в Херсонский морской торговый порт 10 августа

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Херсонском порту обнаружили судно под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО.

Об этом сообщил постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook.

"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, есть в санкционном списке СНБО", – написал он.

Судно зашло в Херсонский морской торговый порт 10 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро", – добавил Борис Бабин.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море. Он считает, что агрессия России в Азовском море (учения и задержания украинских суден) и блокирование украинских портов (из-за строительства Керченского моста ограничен проход судов) рассчитаны на шантаж Киева в вопросе водоснабжения оккупированного полуострова.

В свою очередь военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.
Россия, Херсон, СНБО, санкции, судно, бабин
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

РФ усиливает свое присутствие в Азовском море. Фото: facebook.com/chf.press

Эксперт объяснил, как Россия терроризирует суда в Азовском море

8 Августа, 11:17

Задержания судов рассчитаны также на деморализацию украинских военных, отметил Клименко

Украина

Судно "Норд". Фото: twitter.com / SarganLarysa

Экипаж "Норда" может вернуться в Крым по украинским паспортам

19 Июля, 00:23

Капитану объявлено подозрение в совершении двух уголовных преступлений
Загрузка...

Россия

Россияне продолжают провокации в Азовском море: задержан турецкий балкер

19 Июня, 21:27

Береговая охрана ФСБ России в 27 км от Бердянской косы задержала турецкий балкер

Украина

Под флагом Мальты. Груз из Испании и Турции шел в Судан и Австралию. Фото: Commis

Капитан скандального "Меконг Спирита": "Груз был совсем не тот, в чем нас обвинили"

25 Июня, 16:50

Эпопея с экипажем судна, второй год томящимся в Греции якобы за незаконную перевозку опасного груза, еще не завершена, но "Сегодня" узнала эксклюзивные подробности
Загрузка...