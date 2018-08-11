В Херсоне перехватили российское судно из санкционного списка СНБО
Судно зашло в Херсонский морской торговый порт 10 августа
В Херсонском порту обнаружили судно под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО.
Об этом сообщил постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook.
"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, есть в санкционном списке СНБО", – написал он.
Судно зашло в Херсонский морской торговый порт 10 августа.
Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море. Он считает, что агрессия России в Азовском море (учения и задержания украинских суден) и блокирование украинских портов (из-за строительства Керченского моста ограничен проход судов) рассчитаны на шантаж Киева в вопросе водоснабжения оккупированного полуострова.
В свою очередь военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.