В Херсоне планируют построить плавучий космодром

На "Южмаше" собираются создать плавучий украинский космодром

В Херсоне планируют построить первый украинский плавучий космодром. Фото: Facebook

В Херсоне планируют построить плавучий космодром //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3fc/cd0/5c73fccd077b9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3fc/cd0/5c73fccd077b9.png 2019-02-25T16:51:55+02:00 Другие регионы На "Южмаше" собираются создать плавучий украинский космодром

Государственное предприятие "Южмаш", которое специализируется на создании и запуске ракет, намерено инициировать создание в Украине плавучего космодрома. Об этом сообщил генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт, сообщает "Укринформ".

"Украина не имеет собственного космодрома, хотя один только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно в Херсонской области", - объяснил он.

Кроме того, Войт добавил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода "Паллада", который занимается изготовлением плавучих сооружений, доков. Там готовы к сотрудничеству и партнерству.

"Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с "Укроборонпромом" мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии "Паллада", – объяснил гендиректор.

Стоит отметить, что днепровское предприятие считается одним из флагманов производства ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, которые предоставляются ежегодно международным компаниям.

В апреле 2017 года "Южмаш" подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит" для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ "Морской старт" и "Наземный старт".

Напомним, ранее ученые заявили, что проект SpaceX несет угрозу всему космосу.

О том, как британский бизнесмен продает путешествия в космос, смотрите на видео ниже:

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