В Херсоне похоронили военного медика Ирину Шевченко

Сержант медицинской службы погибла во время обстрела на Донбассе

В Херсоне похоронили сержанта медицинской службы Ирину Шевченко – она погибла в санитарном автомобиле, который попал под огонь боевиков недалеко от Водяного. Во время обстрела также погиб водитель – Сергей Майборода. Он будет похоронен в Славянске, в Донецкой области.

Попрощаться с Ириной пришли сотни горожан, приехали и боевые побратимы. Похоронили Шевченко на Аллее Героев местного кладбища. В 2014 году женщина стала волонтером, прошла медицинские курсы и четыре года назад отправилась на Донбасс.

"Мама называли, потому что она была ангелом-хранителем всего батальона. Я строил колонну, на Мариуполь выезжали, она ко мне прибежала, сказала у вас нет медика, можно я с вами поеду, провожу колонну, помогла сопроводила колонну и после этого осталась в батальоне служить", – рассказал Виктор Сикоза, командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты.

"Называли ее Шевченко, Кобзарик, Скажена. Ребята сказали, что под обстрелом мины идут, был 300-й, она на велик, и помчалась. Ничего для себя, все для людей – как раз это про Иру", – вспомнил Николай Тараненко, начальник отряда быстрого реагирования общества Красного Креста.

Напомним, 1 июля на Донбассе боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. Жертвами вражеского обстрела стали двое военнослужащих Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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