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В Херсоне полицейские вытащили из воды утопающую женщину

8 июля, 15:12

Женщина находилась в 20 метрах от берега и не могла самостоятельно выбраться из воды


В Херсоне двое патрульных спасли утопающую в Днепре женщину. Полицейские получили вызов во время патрулирования улиц города.

Инцидент произошел на центральной набережной. Женщина находилась в двадцати метрах от берега и изо всех сил старалась удержаться на воде. Патрульные взяли веревки, надувной круг и через несколько минут вытащили несчастную из воды.

Уже на берегу мужчины оказали женщине первую помощь. После этого "скорая" госпитализировала ее в больницу.

Ранее мы сообщали, что на одном из городских пляжей Чернигова за три дня утонули двое детей. Тело девятилетнего Назара обнаружили в нескольких метрах от берега, а с другой стороны пляжа нашли мертвым 15-летнего подростка.

Отметим, что с начала текущего года в Украине в водоемах утонули более 600 человек. Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. Что касается детей, то с ними несчастные случаи чаще всего происходят из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра.

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Тег утопленник, женщина, Херсон, спасение, полицейские

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