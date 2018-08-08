В Херсоне полиция открыла расследование из-за отвратительной вони и горы отходов

В Херсоне по факту загрязнения земли и воздушного бассейна города отходами птицеводства, которые незаконно вывозились в поле рядом с населенным пунктом, полицией открыто уголовное производство. Об этом рассказал глава департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА Юрий Попутько.

"По моей информации, по данному факту уже зарегистрировано уголовное производство. Расследование ведет Херсонский городской отдел Национальной полиции, ведь земля, на которую незаконно вывозились из свинокомплексов агрохолдинга куриный помет и другие отходы птицеводства, находится на территории Днепровского района города Херсона, в пределах Зеленовского поселкового совета", – объяснил чиновник.

Также Попутько заверил, что территорию, куда незаконно вывозились отходы, обследовали представители Национальной полиции и СБУ. Приехали сюда также и работники экологической инспекции и Госпродпотребслужбы.

Кроме того, он сообщил, что на месте происшествия был задержан автомобиль, который выгружал на открытый грунт куриный помет в необработанном состоянии. Мужчину сейчас допрашивают. По оценке чиновника, на поле, где обнаружено незаконное складирование отходов птицеводства, находятся тысячи тонн куриного помета.

"Там километровые горы (куриного помета – Ред.). Как рассказал водитель, которого мы задержали, это вывозилось сюда примерно в течение месяца", – подчеркнул руководитель департамента экологии и природных ресурсов ОГА.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел в городе Каменском, Днепропетровской области: возле жилых домов неизвестные выбросили около десяти тонн отходов скотобойни. На невыносимую вонь жаловались более тысячи жителей Южного района города.

Также мы писали, что жители харьковской многоэтажки полгода терпят невыносимую вонь.