В Херсоне попрощались с Екатериной Гандзюк: она боролась за жизнь три месяца

Над ней при жизни многие откровенно смеялись, считая взбалмошной, а кого-то она откровенно раздражала

В среду в Херсоне прощались с Екатериной Гандзюк.

Ей было 33 и до недавнего времени она была известна небольшому количеству людей. Но после жестокого нападения в июле, о Екатерине узнала вся страна. Деятельность Гандзюк касалась борьбы с коррупцией и разоблачением пророссийских сил на Херсонщине. Месяц назад она записала обращение, где выразила надежду, что заказчиков нападения найдут.

Над ней при жизни многие откровенно смеялись, считая взбалмошной, а кого-то она откровенно раздражала из-за раскрытия серии рейдерских захватов, краж урожаев у фермеров и схем поджогов лесов на Херсонщине с целью их вырубки и продажи. По крайней мере, ее друзья, которые сразу после нападения на активистку объединились в сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", называют именно такие причины преступления.

Имена заказчиков называла сама Екатерина лично Юрию Луценко, когда тот однажды посетил ее в больнице. Генпрокурор об этом рассказал с парламентской трибуны, впрочем фамилий так и не назвал. А обвинил депутатов в пиаре на крови. Дошло до личных оскорблений.

В общем, отчет правоохранителей в сессионном зале превращал трагедию в фарс и политическое выяснение давно плохих отношений.

Финалом такой реакции стало заявление Луценко об отставке. Спикер сразу поставил вопрос на так называемое сигнальное голосование. Между тем, президент его отклонил в пятницу.

"В украинской политике дно – многослойное. И пробиваться оно будет не единожды. И дело Гандзюк, собственно, показывает, что если у людей не имеется уже ничего святого, то будут пользовать все, что под руки попадется, в том числе и личную трагедию", – заявил Андрей Золотарев, политтехног.

По статистике, с 2014 года произошло 55 резонансных нападений на общественных активистов. Пятерых убили. Фамилий заказчиков нет ни по одному делу.

С исполнителями тоже не все в порядке. В деле Гандзюк общественность доказала непричастность к покушению первого задержанного, на которого пытались просто повесить это преступление. От расследования еще летом была отстранена местная полиция, конфликты с которой постоянно имела активистка. Следствие передали СБУ, а после смерти Гандзюк дело переквалифицировали на умышленное убийство. Сейчас под арестом пятеро подозреваемых в организации и исполнении преступления.

"В данном случае, как раз в силу политических последствий, и не называется фамилия заказчика. С точки зрения коммуникаций – это большая ошибка, поскольку додумают. Ее назовут за Антона Геращенко, за генпрокурора. Это обязательно сделают другие с вероятностью 100 процентов и это будет куда сильнее бить по команде власти", – говорит эксперт.

Существует версия, что возможным заказчиком нападения на советницу херсонского мэра является один из нардепов от провластной фракции, или его помощник. Генпрокурор с трибуны эту версию ни опроверг, ни подтвердил, только пожаловался, что до окончания следствия обнародование в СМИ любых фамилий следствию только мешает.

В свою очередь, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в парламенте раскрыл детали подготовки покушения на Гандзюк. Он рассказал, как полиция вышла на исполнителей и организатора нападения, а также, что нападавшие изначально собирались сделать с Гандзюк. По его словам, организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме пять тысяч долларов.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования нападений на активистов в Украине, в том числе и убийство Гандзюк. Главой парламентской комиссии выбрали нардепа Борислава Березу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня" о плюсах и минусах решения Рады.