В Херсоне после Пасхи злоумышленник пытался поджечь иудейский храм

В Херсоне полиция ищет злоумышленника, который пытался поджечь здание иудейской религиозной общины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что звонок в полицию поступил около трех часов ночи от местного жителя.

"Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожара не произошло, потому что жидкость не разгорелась",- сказано в сообщении.

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Осмотрев место происшествия, правоохранители нашли остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющейся вещества. Эти вещественные доказательства уже направили на исследование.

Напомним, ранее в Черниговской области на территории Домницкого Свято-Рождества Богородицы мужского монастыря горел храм. По предварительным данным, пожар вызвала неисправность отопительных приборов.

Кроме того, мы сообщали о пожаре в построенной 115 лет назад церкви Greater Bible Way Temple в американской Филадельфии. Огонь уничтожил исторический храм почти дотла.

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