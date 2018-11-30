В Херсоне после включения отопления некоторые квартиры заливает кипятком

Запуск отопления привел к порывам труб и потопам в домах

В Херсоне после запуска отопления горячей водой из батарей залило немало квартир – к запуску системы отопления в центре города коммунальщики оказались не готовы.

При этом, пока жители города мерзли в холодных квартирах, горяча вода из дырявых труб теплоцентрали разливалась прямо на улицах. Были разрыты ямы, а рядом – никого. Но как только включили отопление, в домах начали рваться трубы.

В одной из пятиэтажек кипяток полился на головы жильцов. Горячая вода под давлением разорвала трубу стояка. Подъезд заполнило паром, а квартиры залило.

"Горячая вода, это надо сантехника посадить, наказать, понимаете", – пожаловались люди.

Жильцы рассказали, что звонили в ЖЭК и просили проконтролировать подключение отопления, но безрезультатно.

"ЖЭК говорит, заявки не было, что нет отопления. Всю неделю им звоним, я на горячую линию уже звонила, и уточняли", – отметили в доме.

В свою очередь, коммунальщики перекладывают ответственность на жильцов затопленного подъезда, которые якобы самостоятельно ремонтировали батареи в своей квартире, потому они и не выдержали.

"По поводу затопления иск однозначно нужно на 61-ю квартиру, потому что по ее вине произошел потоп, и сделать ремонтные работы в 61-й квартире, чтобы можно было восстановить по их стоякам отопление", – заявила Елена Кабанова, начальник ЖЭКа №1.

Хозяин квартиры №61 все обвинения отрицает и говорит, что, когда подавали отопление, предупреждал сантехника об аварийном состоянии труб.

"Я просил не включать, а там сидел сантехник и сказал – а мне мой начальник сказал включить и включил", – объяснил Иван Корнишев.

Пенсионер утверждает, что из-за него авария произойти не могла, потому что кипятком залило и соседей сверху, которые также предупреждали коммунальщиков о последствиях.

"Я говорил сантехникам, чтоб не включали, они все равно включили. Видать, пьяные или как…И ушли", – заявил сосед из верхней квартиры.

Спасатели обесточили дом во время аварии. И сейчас люди намерены обращаться с иском в суд, чтобы получить компенсацию от коммунальных служб.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.