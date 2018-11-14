В Херсоне руководство ТЭЦ самовольно запустило котельные и пообещало, что тепло в квартиры жителей города поступит уже до конца недели. В то же время предприятие задолжало "Нафтогазу" около 300 миллионов гривен и, прежде чем обогревать дома, должно было выплатить хотя бы треть суммы.

Между тем, хотя ТЭЦ и запустили, но теплее в квартирах пока не стало, и жительница Херсона показала, как она греется в холодном доме.

"Под одеяло на ночь бутыль пятилитровый грею, у меня радикулит, все грею", – призналась Клавдия Онищенко.

Из-за холода в школах Херсона приостановили учебный процесс до конца недели, но 30 детских садов решили не закрывать – помещения будут обогревать электрокаминами.

"Решили вопрос с автономностью отопления. Но, к сожалению, на сегодня мы не можем однозначно и сиюминутно перевести все эти учреждения, потому что это требует финансовых согласований", – объяснил начальник Департамента образования и науки Херсонской ОГА Евгений Криницкий.

В свою очередь, жители города вышли на акцию протеста, чтобы узнать, когда ждать подачи тепла.

Проблемы с отоплением возникли из-за долгов государственной ТЭЦ перед "Нафтогазом" – они составляют около 300 млн гривен, и, чтобы получить лимиты на топливо и начать отопительный сезон, предприятию нужно выплатить как минимум 100 миллионов.

Руководители ТЭЦ надеются на реструктуризацию долгов, но пока что пустили тепло самостоятельно.

"ТЭЦ открыли те запасы газа, которые есть в системе, она по сути сделала несанкционированный отбор газа. Но это нужно было сделать, чтобы начать отопительный сезон и не допустить техногенной катастрофы", – рассказал заместитель главы Херсонской ОГА Александр Адамчик.

В свою очередь, исполняющий обязанности гендиректора Херсонской ТЭЦ Виктор Судак рассказал об обращении к "Нафтогазу".

"Когда обратились в "Нафтогаз" и получили отказ – не подпадаем по той причине, что когда-то предприятие создавало график, мне объяснили, что разрешено один раз в жизни, и до этого предприятие график не выдержало, и мы, якобы, утратили право на погашение долгов", – сообщил он.

Решение о предоставлении необходимых объемов газа областные чиновники и руководство ТЭЦ сейчас ожидают от правительства.

Напомним, ранее мы писали о том,что около 80 тысяч жителей Смелы жаловались на то, что в городе не включили отопление даже в больницах, детских садах и школах. При этом чиновники даже не пытались прогнозировать, когда батареи станут теплыми.

Также мы сообщали, что в Украине стартовали проверки качества отопления. Показатели будут учитывать при формировании тарифов на теплообеспечение, которые вырастут из-за повышения цены на газ для населения.