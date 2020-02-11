В Херсоне создали Службу счастья во главе с Весной-красавицей (фото)

В Херсонской области назначили главу Службы счастья и улучшения качества жизни – ею стала Весна Карпук, которая приступила к выполнению обязанностей с 10 февраля.

Как сообщили в областной государственной администрации, женщине 32 года, она воспитывает сына, родилась и выросла в Херсоне, получила высшее образование в местном университете по двум специальностям – филологической и экономической.

По словам самой Карпук, о вакансии она узнала осенью и с тех пор "ни на секунду не сомневалась в том, что сделает все возможное, чтобы стать частью этого важного проекта".

"Хочу, чтобы мы все были счастливы, любили свою страну и родной город, радовались каждому дню и прожили свою жизнь не напрасно! Очень многое зависит от каждого из нас, и я счастлива, что именно я смогу сделать свой вклад в общее дело", – написала новоиспеченная глава Службы в своем Facebook.

При этом она отметила, что путь к необычной должности был для нее нелегким, добавив, что ей пришлось одолеть целый ряд барьеров

Стоит добавить, что в своем Instagram Весна Карпук выложила немало фото, на которых можно увидеть – женщина поддерживает себя в отличной форме и выглядит настоящей красавицей.

Ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что сотрудники новой Службы будут измерять уровень счастья жителей области, руководствуясь индексом счастья (он отражает уровень благосостояния населения и окружающей среды), анализировать полученные данные так, чтобы потом учитывать их при создании стратегии развития области и устранения пробелов в работе других подразделений.

"Часть методики – это опросы населения, ведь они являются одним из методов измерения уровня счастья, налаживание постоянной обратной связи и, конечно, совместная работа подразделений нашей обладминистрации. По итогу в нормативных актах будут прописаны те мероприятия, которые будут нужны для улучшения качества жизни людей. Такого в Украине пока нигде нет", – объяснил он.

Напомним, впервые об инициативе создания структуры, которая будет "управлять" счастьем, стало известно в конце сентября:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама