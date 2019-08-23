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В Херсоне создали уникальное полотнище из привезенных с Донбасса флагов Украины

23 августа, 21:17

Новый национальный рекорд Украины установлен в Херсоне в честь Дня Государственного флага Украины

/ Фото: khersondaily.com

В Херсоне создали полотнище длиной 152 метра 40 см из 112 государственных флагов, привезенных волонтерами с Донбасса.

На этих флагах оставили свои автографы украинские военные и бойцы добровольческих батальонов, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины. Новый национальный рекорд Украины установлен в Херсоне в честь Дня Государственного флага Украины.

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"В следующем году на День флага-2020 мы хотим пригласить в Херсон волонтеров со всех областей Украины, предложить им привезти такие же хранящиеся у них флаги и установить в нашем городе рекорд, объединяющий Украину", – сказал первый заместитель главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий.

Ранее на Софийской площади в Киеве торжественно подняли национальный флаг Украины, а также присвоили наименования боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Таким образом в столице отметили День Государственного флага.

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О том, как в Украине отмечают День флага, вы можете узнать в спецвыпуске "Сегодня".

День Государственного флага Украины является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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Источник: УНИАН

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