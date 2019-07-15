В Херсоне столкнулись два автомобиля: есть погибшие
Пассажир легковушки погиб на месте происшествия
В Херсонской области произошло смертельное ДТП. Инцидент случился на улице Зелаегерсег возле торгового центра Фабрика, сообщают в отделе коммуникации Нацполиции области.
На месте происшествия полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Opel не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, и совершила лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП 42-летний пассажир Opel погиб на месте. Женщину-водителя госпитализировали каретой скорой помощи в местную больницу.
Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Кроме этого, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.
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